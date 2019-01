Des cabanes sculptées dans la glace pour la pêche blanche

Un texte de Flavie Villeneuve

Une vingtaine de bénévoles travaillent à pied d'œuvre au milieu du fjord depuis samedi pour déplacer les épais blocs de glace. Des sculpteurs de neige partagent leur savoir-faire pour la construction des cabanes.

Thomas Meloche, sculpteur de glace à Saguenay en neige et à l’Hôtel de glace de Québec conçoit actuellement les quatre cabanes situées à environ 1 km de l'auberge.

Le toit sera en vinyle pour abriter du vent, il sera aussi possible d’avoir un poêle à bois adapté à la structure en glace , explique le sculpteur.

Une dizaine de bénévoles ont participé à l'aménagement des cabanes de glace. Photo : Radio-Canada

Nouveauté hivernale

Les propriétaires de l'auberge L'Aventure Rose-des-Vents veulent proposer une expérience atypique aux amateurs de pêche.

On cherchait des activités à développer à Sainte-Rose-du-Nord en hiver. La pêche blanche, c’était l’idéal pour commencer. On rêve de créer tout un événement hivernal autour des cabanes et de la sculpture de neige , affirme Kim Limoges, copropriétaire de l'auberge de jeunesse.

À partir de vendredi prochain, les cabanes seront disponibles pour la location.