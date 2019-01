La couverture de l’attentat de Québec a été « bénéfique », dit Mohamed Yangui

« La question qui se pose, c’est si ç'a été bénéfique pour le Québec? Eh bien oui. Est-ce que maintenant, nous, comme musulmans, on vit mieux? Certainement. Avant et après la tragédie, ce sont deux mondes totalement différents », affirme M. Yangui en entrevue à Radio-Canada.

Nous avons invité l’ex-président du CCIQ à commenter le guide publié par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) à l’intention des journalistes appelés à couvrir des tueries de masse, comme celle du 29 janvier 2017.

L’INSPQ a voulu sensibiliser les journalistes aux répercussions négatives que peut générer la couverture de ces événements, telles qu’un sentiment d’insécurité et de stress exacerbé, notamment au sein des communautés directement touchées.

La médiatisation de l’attentat de Québec a bien servi la communauté musulmane, selon Mohamed Yangui. Photo : Reuters / Mathieu Bélanger

Bilan positif

Mohamed Yangui affirme ne pas avoir perçu ces impacts négatifs. Il dresse même un bilan positif de l’attention médiatique qu’a suscitée l’attentat au CCIQ.

Selon lui, les reportages ont amené la population à s’ouvrir à la communauté musulmane et à abandonner certains préjugés.

À travers cette tragédie-là, les musulmans se sont beaucoup plus rapprochés vers le monde et puis le monde, il s'est penché vers eux autres. On a vu de la compassion, on a reçu de l'aide. Mohamed Yangui, ancien président du Centre culturel islamique de Québec

Communauté stigmatisée

Mohamed Yangui soutient que le débat entourant le projet de charte des valeurs du Parti québécois, qui proposait notamment d’interdire le port de signes religieux ostentatoires par le personnel de l’État, a contribué à stigmatiser la communauté musulmane.

« Pendant cette période-là, ma femme, qui porte le voile, et moi, on a vécu une période [difficile] avec nos concitoyens, avec nos voisins. Ils disaient : "Eh! Monsieur, allez-vous-en. Qu'est-ce que vous faites ici? Faites comme nous, ou bien rentrez chez vous." », relate M. Yangui.

Il mentionne que la situation a changé du tout au tout après l’attentat. Ces mêmes voisins ont fait preuve de compassion à l’endroit de sa conjointe et lui.

Après la tragédie [il y a eu] un très grand rapprochement, et puis de l'aide aussi : "M. Yangui, comment est-ce qu'on peut vous aider?" Les mêmes personnes, je vous dis là. Mohamed Yangui, ancien président du Centre culturel islamique de Québec

Mohamed Yangui était le président du CCIQ lorsque ce dernier a été ciblé par un attentat. Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau



Radios d’opinion

Mohamed Yangui ajoute que le traitement médiatique de l’attentat l’a même amené à modifier sa propre perception à l’égard des médias, à commencer par les radios d’opinion, que certains ont montré du doigt au lendemain de l’attaque.

« On avait un certain scepticisme envers ces radios-là et puis, je me suis mis à parler avec tous les médias. J'ai trouvé un cœur ouvert, des bras aussi ouverts, des questions très intelligentes, des questions qui veulent bâtir et non pas vraiment qui veulent raser cette personne-là ou bien ce groupe ethnique », explique-t-il.

M. Yangui croit que les médias, privés comme publics, ont offert une voix à la communauté musulmane. Cette voix, poursuit-il, contribue à modifier la perception de la population vis-à-vis de cette dernière.

« Les médias sont là pour accentuer l'effet positif et donner le positif pour toute la communauté québécoise et c'est ce que j'ai vécu », conclut-il.