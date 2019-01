Un bureau régional de l’immigration réclamé à Rouyn-Noranda

L'organisation qui regroupe des gens d'affaires tenait jeudi une rencontre sur l'immigration et le recrutement à l’étranger en présence des représentants du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI).

Plusieurs entreprises ont fait part des difficultés qu'elles rencontrent pour recruter de la main-d’œuvre à l'extérieur du pays.

Le président Jean-Claude Loranger croit qu'il faut continuer de faire pression sur Québec pour obtenir un bureau qui aidera les entreprises dans leurs démarches administratives.

On l'avait demandé auparavant, mais on ne l'avait pas demandé d'une façon intensive. Là, on s'aperçoit que ça prend des gens en immigration pour accompagner les entreprises et il faut qu'ils soient sur place. Jean-Claude Loranger, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda

Le traitement à distance [des dossiers] n'est pas toujours gagnant, et le fait d'avoir un bureau régional va aider les entreprises de Rouyn, de Val-d'Or, de La Sarre, d'Amos et du Témiscamingue, dit-il. D'avoir ce bureau sur place va confirmer la volonté du gouvernement de décentraliser l'immigration et ça permettrait aux entreprises d'avoir un accès à une expertise qu'elles n'ont pas actuellement.

Jean-Claude Loranger croit que tous les acteurs politiques et économiques de la région peuvent travailler ensemble pour obtenir une réponse positive de Québec.