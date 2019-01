Une patinoire naît de la mobilisation citoyenne au Bic

Comme le Bic était le seul district de Rimouski dépourvu de patinoire extérieure, quelques parents motivés se sont relevé les manches pour permettre à leurs enfants de patiner à proximité.

Au Bic, il y avait un besoin , affirme Régis Lamy, un des instigateurs du projet et président de la Société des loisirs du Bic.

M. Lamy et les autres bénévoles ont pu faire une entente avec le propriétaire d’un terrain vague afin qu’il cède son terrain. Il nous fournit même l’électricité gratuitement , ajoute-t-il.

Régis Lamy est fier du travail accompli par les bénévoles. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les parents ont ensuite trouvé un entrepreneur électrique pour installer le système d’éclairage, des bandes et des bancs qu’ils ont installés eux-mêmes et une souffleuse, prêtée par la Ville.

Le travail ne s’arrête pas là : les bénévoles assurent eux-même l’entretien de la glace et du terrain.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, qui a suivi les développements, qualifie cette initiative de « belle mobilisation ».

C'est une belle prise en main pour se donner une qualité de vie! Marc Parent, maire de Rimouski

La patinoire est depuis devenue un lieu de rendez-vous pour les familles du Bic. Le samedi après-midi, plusieurs enfants sont sur la glace pour pratiquer leur coup de patin, sous l’oeil attentif de leurs parents.

Je viens me pratiquer pour jouer au hockey [...]. Au début on se pratique un peu. Il y a un goaler et après ça on fait des games , dit Gabriel Lévesque.

Gabriel Lévesque pratique son coup de patin régulièrement sur la patinoire du Bic Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Sa soeur Ariane préfère, quant à elle, pratiquer ses mouvements de patinage artistique, comme toucher ses orteils ou faire des pirouettes. Je fais plein de trucs! , s’exclame-t-elle.

C'est important pour que les jeunes puissent bouger et on sait que c'est un beau sport, ça fait sortir le monde dehors. Régis Lamy, président de la Société des loisirs du Bic

Les bénévoles de la patinoire du Bic ne comptent plus les heures investies pour permettre aux jeunes d’utiliser la patinoire, mais selon Régis Lamy, la seule paye qu'ils souhaitent, c'est le plaisir des gens.

D'après un reportage d'Ariane Perron-Langlois