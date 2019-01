Place au 22e Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées ATNQ

Le 22e Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (ATNQ) se tient dimanche.

L'événement est organisé au Théâtre du cuivre à partir de 16 h avec la participation de plusieurs artistes et la mobilisation de dizaines de bénévoles.

Les fonds collectés serviront à aider les personnes handicapées et leur famille avec des fournitures médicales et à soutenir l'intégration sociale, entre autres.

Le directeur général de la Ressource pour personnes handicapées, Rémy Mailloux, espère atteindre les 400 000 $ pour répondre à plus de 1500 demandes d'aide.

Avec ce montant-là, on est capable de remplir notre rôle pour que les gens aient des équipements spécialisés, des fournitures médicales, des camps de vacances, du répit et du gardiennage, des bourses d'études. Des fois, on fait [aussi] de l'adaptation de domicile en attendant que le programme gouvernemental arrive , explique-t-il.

L'an passé, plus de 600 000 $ ont été récoltés.