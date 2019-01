Des coureurs de haut calibre s’affrontent sur les glaces du lac Kénogami

Malgré le froid persistant, les amateurs de motoneige, de quad et de moto sont nombreux sur le lac Kénogami pour le Grand prix du Circuit de vitesse motorisé (CVM) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les meilleurs coureurs en Amérique du Nord s'affrontent toute la fin semaine au Camping Jonquière dans le cadre de cet événement.

Les machines filent à plus de 80 et 85 miles à l’heure sur un ovale de glace d’environ 800 pieds de long. Sylvain Néron, président du circuit CVM

Au total, une cinquantaine de participants prennent part aux différentes courses, qui ne sont pas dénuées de tout risque : un motoneigiste a d'ailleurs subi une fracture lors d'une course dimanche, un peu avant midi.

Le CVM, qui est un circuit professionnel et amateur de course sur glace, est l'un des plus importants au Québec, explique le président Sylvain Néron.

C’est une compétition hautement relevée! On a plusieurs compétiteurs qui viennent de l’extérieur et qui viennent se frôler les oreilles contre les compétiteurs locaux. Sylvain Néron, président du circuit CVM

M. Néron assure que le calibre des coureurs régionaux est très élevé et qu’ils se démarquent partout en Amérique du Nord.

Les pilotes d’ici, autant au niveau du VTT, de la moto et de la motoneige, sont capables de faire compétition aux pilotes professionnels de l’extérieur.

En raison des forts vents, l'organisation pourrait par ailleurs être forcée d'annuler le reste des compétitions dimanche.