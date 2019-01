Accident des Broncos : l’audience du chauffeur ne sera pas télédiffusée

Radio-Canada et d’autres organes de presse en avaient fait la demande et voulaient ainsi faire le suivi de l’accident du 6 avril 2018 qui a tué 16 personnes et blessé 13 autres.

Ils proposaient de diffuser les arguments des avocats et la décision de la juge Inez Cardinal.

Le chauffeur Jaskirat Singh Sidhu a plaidé coupable le 8 janvier à de nombreux chefs d'accusation de conduite dangereuse. Une audience de détermination de sa peine qui commencera lundi à Melfort pourrait durer de trois à cinq jours en raison du nombre de déclarations de victimes.

Jaskirat Singh Sidhu avait reçu seulement deux semaines de formation avant de prendre la route le jour du grave accident d’autocar de l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt.