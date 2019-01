Le Centre national d'exposition de Jonquière lance sa 40e saison

Pour souligner en grand les festivités, trois nouvelles expositions ont été inaugurées.

L’animateur et acteur originaire d’Arvida Paul Sarrasin a accepté d’être le porte-parole du 40e anniversaire.

C’est le plus grand honneur de ma vie, on m’a jamais proposé un honneur aussi grand, d’être porte-parole d’un centre de calibre international qui est à Jonquière et qui présente des artistes d’ici, du Canada et d’ailleurs , affirme Paul Sarrasin.

Paul Sarrasin est très honoré d'avoir été nommé porte-parole. Photo : Radio-Canada

L’art a toujours occupé une grande place dans la vie du porte-parole. D'ailleurs, Paul Sarrasin exposera quelques œuvres de sa collection.

Les beaux arts, je m’y attaque depuis 7 ans et j’ai une collection de 35 pièces qui va prendre place ici au CNE de septembre à novembre , ajoute Paul Sarrasin.

L'équipe du CNE vient de lancer trois nouvelles expositions. Photo : Radio-Canada

Le Centre national d'exposition a été inauguré le 6 mai 1976. À l'époque, la construction du bâtiment a coûté 350 000 $.

Depuis son ouverture, plus de 1200 artistes ont exposé leurs œuvres et le public a pu visiter plus de 600 expositions.

Des œuvres de Pablo Picasso, Jean-Paul Riopelle, Alfred Pellan, Armand Vaillancourt et Marc Séguin ont déjà été exposées au CNE.