Un presbytère ravagé par les flammes à Montréal

Le toit de la bâtisse, située à l’angle de la 8e Avenue et du boulevard Crémazie, s'est effondré. Heureusement, personne n’a été blessé lors du sinistre. L’immeuble était désaffecté.

L'église n'a pas été touchée par les flammes, mais de l'eau s'est infiltrée dans le sous-sol que les pompiers s’affairent à pomper.

Le brasier s’est déclaré vers 3 h 30 du matin et les dommages matériels sont considérables.

Environ 150 pompiers ont combattu les flammes au plus fort de l’intervention.

Le feu est maintenant maîtrisé, mais les pompiers ont encore beaucoup de travail à faire.

« On a libéré quelques pompiers. On est rendu à l’étape d’éteindre les vestiges. Vu que le bâtiment est patrimonial, on a fait une évaluation de structure. Tout ce qui est structural et porteur est très stable », a dit Robby Lagacé, porte-parole du Service de sécurité incendie de Montréal.

« À cause des effondrements partiels à l’intérieur, on est toujours dans un mode défensif. Pour la sécurité des pompiers, on les garde à l’extérieur », a-t-il précisé.

Selon M. Lagacé, les sapeurs passeront une bonne partie de la journée à arroser le presbytère pour éteindre complètement les vestiges de l’incendie.

Avec les informations de Louis de Belleval