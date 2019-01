Du froid extrême en attendant la neige

Les résidents de la ville de Québec doivent attendre entre cinq et dix centimètres de neige dimanche, en plus d’une vingtaine mardi et d'encore une dizaine mercredi.

À Montréal, c’est surtout le vent qui sera à surveiller, dimanche et lundi, alors que seulement cinq centimètres de neige sont attendus sur la métropole. Environnement Canada a émis une veille de bourrasques de neige. Mardi, une quinzaine de centimètres de neige pourraient tomber sur Montréal.

L’agence fédérale met en garde contre une visibilité « grandement réduite à cause de l’effet combiné de la neige forte et de la poudrerie ».

Dans Charlevoix, les secteurs de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie doivent attendre de 15 à 20 centimètres de neige dimanche.

Du côté de Sept-Îles, c’est jusqu’à 25 centimètres de neige qui pourraient tomber sur la région dans la nuit de dimanche à lundi.