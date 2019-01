Brandon approuve une légère hausse de sa taxe foncière

Après un débat de 11 heures samedi, le maire et le conseil municipal de Brandon se sont mis d'accord pour finaliser le budget de la deuxième plus importante ville du Manitoba.

Dans le budget de 83,2 millions de dollars figure une hausse de la taxe foncière de 1,17 %, soit 21 $ supplémentaires que chaque propriétaire devra régler en moyenne en 2019.

Le maire de la ville, Rick Chrest, a déclaré être satisfait du résultat, même si son administration avait recommandé lors des débats une hausse de 3,91 % de cette taxe locale imposée aux personnes détenant un bien immobilier.

Cependant, la Ville a dû imposer des réductions de dépenses. À titre d’exemple, l’autorité organisatrice des transports, Brandon Transit, voit son budget de fonctionnement réduit de 110 000 $. Elle devra éliminer ses lignes d’autobus 16 et 19.

« C’était probablement la décision la plus difficile », dit Rick Chrest.

Par contre, la Ville versera 100 000 $ de plus aux centres communautaires et 25 000 $ de plus à l'entretien des trottoirs.