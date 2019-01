Le député conservateur Guy Lauzon ne se représentera pas

Le député de 75 ans a annoncé sa décision dans un gazouillis sur le réseau social Twitter. Il a aussi discuté de la décision avec sa femme, Frances, dans une vidéo publiée sur Facebook.

Nous avons conjointement pris la décision d'aller vers, on l'espère, de plus grandes et de meilleures choses, et de terminer notre carrière politique après 19 ans , a soutenu M. Lauzon dans la vidéo.

Guy Lauzon s'est présenté pour la première fois sous la bannière de la défunte Alliance canadienne en 2000, dans l'ancienne circonscription de Stormont–Dundas–Charlottenburgh. Il avait terminé deuxième lors de cet exercice.

Il a ensuite endossé les couleurs du Parti conservateur lors du scrutin de 2004 où il a délogé le député libéral sortant. M. Lauzon représente la circonscription depuis ce temps.

L'élection fédérale aura lieu le 21 octobre 2019.