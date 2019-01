L’arrivée d’un commerce de cannabis au Témiscamingue soulève des inquiétudes

Le commerce, Northern Herbal Supply, serait situé à la limite de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord.

Les élus ont donc envoyé une lettre au Conseil de bande de la communauté, manifestant leurs inquiétudes.

Le maire de Notre-Dame-de-Nord, Nico Gervais, a aussi demandé l'appui du conseil de la MRC dans ses démarches.

Ce qu'il a obtenu mercredi dernier.

La préfète de Témiscamingue, Claire Bolduc, affirme que la MRC se tient derrière la municipalité de Notre-Dame-du-Nord.

La municipalité a manifesté son inquiétude directement auprès de Timiskaming First Nation. Nous [la MRC], on va manifester au chef et à la communauté qu'on trouve que la préoccupation de Notre-Dame-du-Nord est légitime et qu'on appuie la municipalité dans les démarches qu'elle fera auprès de la communauté , explique la préfète.

Le conseil de bande de la Première Nation de Timiskaming va tenir un référendum le 9 février pour permettre aux membres de la communauté de se prononcer sur le projet.