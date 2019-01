Un ex-militaire représentera le parti de Maxime Bernier dans Outremont

C'est un ancien membre des Forces armées canadiennes, James Seale, qui représentera le PPC lors de sa première bataille électorale au Québec.

M. Seale a servi dans l'armée pendant 30 ans. Il a été adjudant de l'artillerie et a participé à des opérations militaires internationales notamment en Israël, en Allemagne, en Haïti et en Bosnie-Herzégovine.

Au Collège des Forces canadiennes, M. Seale a enseigné au premier cycle à près de 1200 gestionnaires par année. Il a pris sa retraite des Forces en 2012.

Il est titulaire d’un CPA et d’un MBA de la John Molson School of Business de l’Université Concordia. Il est également détenteur d’un diplôme d’études universitaires supérieures en gestion de la chaîne d’approvisionnement de l’Université McGill.

Depuis deux ans, il est directeur du contrôle interne à l'Agence de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

« L’engagement du PPC d’augmenter progressivement les dépenses militaires à 2 % du PIB permettra à mes frères et sœurs des Forces armées canadiennes d’être correctement équipés et entraînés pour défendre le Canada dans un monde de plus en plus complexe et incertain. Le programme du PPC correspond tout à fait à mes valeurs conservatrices en matière de finances », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Intentions de vote

Le Parti populaire du Canada fondé par le député de Beauce, qui a claqué la porte du Parti conservateur d'Andrew Scheer l'an dernier, est maintenant officiellement reconnu par Élections Canada. Il a lancé officiellement le parti le 14 septembre 2018.

Son parti politique reprend sensiblement les mêmes idées qu’il avait mises de l’avant lors de la course à la chefferie du parti conservateur en 2017, course qu’il avait perdue aux mains d’Andrew Scheer après 13 tours de scrutin.

Ses finances se porteraient très bien. Selon son porte-parole Martin Masse, il aurait récolté près d'un million de dollars depuis la fin du mois d'août.

Un sondage publié à la fin de décembre indiquait que le Parti populaire du Canada recueillerait actuellement 1,5 % des intentions de vote au pays.

Les élections fédérales auront lieu le 21 octobre prochain.

Samedi, Maxime Bernier a été invité à assister à une réunion du Parti conservateur libre de l'Alberta, à Calgary.

Dans une allocution devant une centaine de militants, M. Bernier a estimé que le Canada traitait injustement l'Alberta, que ce soit dans son projet d'oléoduc ou dans le système de péréquation.

Sous les applaudissements, Maxime Bernier a dit comprendre l'aliénation de cette province au sein de la Confédération canadienne.