Tuerie en Louisiane : le suspect arrêté en Virginie

Des policiers américains ont arrêté un homme de 21 ans qui aurait tué ses parents, son ancienne copine en plus du père et du frère de celle-ci.

Les meurtres par balle ont tous été commis samedi matin en Louisiane, près de Bâton Rouge.

Le suspect, Dakota Theriot, a été arrêté en Virginie.

Les autorités ont confirmé que Theriot était en couple avec l’une des victimes, Summer Ernest, et vivait depuis un certain temps avec sa famille.

Il aurait tué Mme Ernest, le frère et le père de celle-ci après qu’on lui eut demandé de quitter la résidence et de ne plus y revenir.

Des jeunes enfants d’un an et de sept ans ont été retrouvés dans la résidence et sont maintenant avec leur mère.

Theriot aurait ensuite tué ses propres parents avant de prendre la fuite.

Des accusations de meurtre au premier degré, d’usage illégal d’une arme et d’intrusion à domicile ont été déposées contre lui.