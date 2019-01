Des adeptes du billard réunis à Ville-Marie  

185 personnes sont réunies à Ville-Marie pour le 9e tournoi de billard du Motel Louise. Il s'agit du 2e plus gros tournoi en formule simple au Québec.

La majorité des parties sont disputées dans le gymnase de l'école St-Gabriel.

Il s'agit d'un événement qui gagne en popularité, selon Roderick Kearney, membre du comité organisateur.

Ça fait beaucoup de joueurs, beaucoup de matchs, c'est continu. C'est incroyable! L'ambiance et le monde qui sont « crinqués » de billard. C'est super à voir jouer, il y a de beaux matchs. Il y a des gens du Témiscamingue, de partout en Abitibi et du nord de l'Ontario. Il y en a jusqu'à Toronto, Sudbury et North Bay. Beaucoup de gens de l'Ontario , souligne-t-il.

Plus de 14 000 $ en bourse sont à partager entre les gagnants.