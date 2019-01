Trail Polaire Gaspesia : un sommet enneigé pour des coureurs motivés

Organisée par Événements Gaspesia, cette série de courses nocturnes se déroulait à même la montagne dans une ambiance festive. Une cinquantaine de participants étaient attendus.

La soirée a débuté à 17 h 30 avec la course pour enfants de 10 ans et moins, d’une distance de 1 kilomètre. Les courses pour adultes ont suivi, avec les parcours de 2,5, 5 et 10 kilomètres.

Même si le mont Castor n’est pas reconnu pour sa hauteur, il reste un des parcours les plus difficiles en raison de la pente escarpée au tout début du trajet, selon le directeur de courses d’Événements Gaspesia, Jean-François Tapp.

Les participants à la course du 10 kilomètres ont d’ailleurs dû monter cette pente abrupte à quatre reprises.

M. Tapp ajoute que le degré de difficulté est également augmenté puisque c’est la première course de la saison. C’est la course la plus proche de la tourtière et des atocas , lance-t-il à la blague.

Il faut être motivé pour venir faire le premier [événement] de la série, soyons honnêtes! Jean-François Tapp, directeur de courses

Les participants ne manquaient pas de motivation et de fébrilité. Le parcours est tellement magnifique avec la neige qui est tombée ces temps-ci. Ça va être parfait! , a témoigné Christopher, un des participants, juste avant la course.

Originaire de Matane, Christopher avait hâte de participer à une course dans sa région. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Courir pour la cause

La Série Trail Polaire Gaspesia s'est associée cette année à l'Association du cancer de l'Est-du-Québec. Avec un objectif de 5000 $, les organisateurs ont invité les coureurs à amasser chacun un minimum de 50 $ pour l’organisme.

Il y a un parallèle à faire entre sortir de sa zone de confort pour réaliser un défi sur neige, l’hiver, dans le noir et en montagne en course à pied et agir en solidarité avec des gens qui doivent sortir de leur zone de confort pour vivre un traitement contre le cancer ou accompagner des gens qui doivent subir des traitements. Jean-François Tapp, directeur de courses

Le prochain événement de la série aura lieu le 16 février au Géoparc mondial UNESCO de Percé.

Avec les informations de Catherine Poisson