Vodka produite avec du lait : l'ACIA reverra sa définition

Selon les normes canadiennes actuelles, une distillerie peut seulement qualifier de vodka un produit fait à partir de grains ou de patates. Or, en novembre, l’ACIA a annoncé qu’elle allait revoir cette définition.

Une bonne nouvelle selon Omid McDonald, fondateur de la distillerie Dairy Distillery à Almonte, à l’ouest d’Ottawa, qui jusqu’à maintenant devait étiqueter son produit « vodkow ».

Au Canada, nous ne pouvions pas dire que c’était de la vodka et ça causait de la confusion dans le marché , a-t-il expliqué.

M. McDonald a contacté son député et deux ministres fédéraux avant que l’ACIA accepte de le rencontrer en novembre.

Je m’étais dit que ça allait prendre des mois avant que j’entende quoi que ce soit, mais le lendemain, un de mes amis m’a transmis le communiqué de presse dans lequel le gouvernement fédéral annonçait qu’il allait apporter des changements , a-t-il soutenu.

Se conformer aux normes américaines et européennes

La vodka peut être créée à partir d’une variété d’alternatives, comme le lait, le maïs, des betteraves, des pommes et même des raisins, a expliqué M. McDonald.

Il y a de la discrimination envers tous ces produits agroalimentaires, et ce, pour aucune raison , a plaidé le producteur.

La vodka est distillée jusqu’à ce qu’elle atteigne près de 100 % d’alcool, ensuite diluée dans l’eau et filtrée. Le produit final devrait avoir une saveur neutre, mais M. McDonald a indiqué que l’utilisation de différents ingrédients peut modifier son goût.

Il y a toujours une différence de goût, dépendant si la vodka est faite à partir de grains ou de lait , a-t-il dit.

Les États-Unis et l’Union européenne ont adopté des définitions plus larges de la vodka que le Canada, et l’ACIA a indiqué vouloir s’aligner aux normes des partenaires commerciaux du pays.

Les consultations de l’ACIA avec les distilleries devraient conclure en février.