Le pape met les jeunes en garde contre l'Internet

« Il ne suffit pas d'être toute la journée connecté pour se sentir reconnu et aimé. Se sentir considéré et invité à quelque chose est plus important qu'être "sur le réseau" Internet », a-t-il dit aux jeunes pèlerins.

Ils étaient 600 000 massés pour la veillée avec le pape sur une immense esplanade près de l'aéroport international de Panama, selon les organisateurs.

La Vierge Marie, cette « jeune de Nazareth, ne sortait pas sur les "réseaux sociaux" de l'époque. Elle n'était pas une "influenceuse", mais sans le demander ni le rechercher, elle est devenue la femme qui a le plus influencé l'Histoire », a fait valoir le souverain pontife.

Le pape a évoqué longuement les difficultés des jeunes à trouver un sens à leur vie, lorsqu'on « se retrouve sans travail, sans éducation, sans communauté et sans famille ». « À la fin de la journée, on se sent vide et on finit par remplir ce vide avec n'importe quoi. Parce que nous ne savons pas encore pour qui vivre, lutter, aimer », a-t-il dit.

Il a demandé à ses jeunes auditeurs d'être des « "influenceurs" à la manière de Marie qui a osé dire : qu'il en soit ainsi ».

« Seul l'amour nous rend plus humains, plus complets, tout le reste c'est bon, mais vide », a-t-il conclu.

Des centaines de personnes assistent à une veillée avec le pape François au parc du métro Saint-Paul II à l’occasion de la Journée mondiale de la jeunesse à Panama City, Panama. Photo : Reuters / Alessandro Bianchi

Le pape est pourtant lui-même un grand amateur des nouvelles technologies. François a plus de 44 millions d'abonnés au total à ses comptes Twitter en neuf langues (anglais, espagnol, allemand, portugais, arable, italien, français, polonais et latin).

Dimanche, avant de les rejoindre pour les Journées mondiales de la jeunesse, il avait invité les jeunes à télécharger Click to Pray (clique pour prier), une application qui permet aux utilisateurs de partager leurs prières en ligne.

« La toile peut nous aider aussi à prier en communauté, à prier ensemble », a fait valoir le pape.

La plateforme de prière officielle des Journées mondiales de la jeunesse 2019, en six langues (espagnol, anglais, italien, français, anglais, portugais et allemand), s'accompagne d'un site Internet, d'applications mobiles, ainsi que de comptes sur les réseaux sociaux.