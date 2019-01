Le deuxième Drag de motoneige de Lac-des-Aigles attire les foules

L'événement organisé par la Corporation de développement de Lac-des-Aigles vise à amasser des fonds pour la réalisation de projets dans la municipalité.

Des motoneigistes se préparent pour leur course. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Le maire de cette petite municipalité d'un peu plus de 500 résidents, Pierre Bossé, explique que les fonds amassés l'an dernier ont permis l'achat d'un système de son.

Cette année, on rénove toutes nos bandes de patinoires. Un projet de 68 000 $. La Corporation a mis un 2000 $ et puis on va chercher des sous un peu partout.

Pierre Bossé, maire de Lac-des-Aigles