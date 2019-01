Période faste pour les déneigeurs de toits

Martin Luc Anctil travaille pour la compagnie Toiture Audet. Avec les accumulations de neige qui sont tombées assez rapidement ces derniers temps, on est plus occupé que les autres années , a-t-il mentionné en entrevue, alors qu'il s'affairait sur le toit d'un commerce.

Selon les experts, il n'est pas toujours essentiel de retirer la neige des toits des maisons. Les toits plats et inclinés sont conçus pour recevoir une importante quantité de neige. Cependant, les périodes de redoux rendent la neige plus lourde et augmentent la probabilité d'affaissement et d'infiltration d'eau.

Annie Gauthier, porte-parole pour CAA Québec, recommande de porter attention aux signes d'affaissement.

Si vous entendez des bruits particuliers, des craquements, vous voyez des portes qui frottent, qui sont plus difficiles à fermer, ou si vous sentez qu'il y a des fissures qui se forment, vous devez nécessairement faire un déneigement. Annie Gauthier, porte-parole pour CAA Québec

Si vous choisissez de déneiger votre toit vous-même, il est conseillé de s'assurer de ne pas endommager la structure et de ne pas nuire à la circulation, tout en faisant preuve de prudence. CAA recommande également de faire affaire avec des professionnels qui pourront vous débarrasser de cette neige de façon sécuritaire.

Depuis le début du mois de janvier, 86 centimètres de neige sont tombés dans la région et on attend d'autres précipitations avant la fin du mois.

Avec les informations de Florence Ngué-No