L'histoire peu banale d'une reconstruction de la langue

Il y a l’expression qui dit " se mettre un pied dans la bouche quand on parle ". Eh bien moi, c’est se mettre un bras dans la bouche. C’est exactement ça! raconte avec humour le résident de Georgeville.

Âgé de 45 ans, il est conscient de sa chance. Il est passé à travers une opération de dix heures durant laquelle les chirurgiens ont pris un morceau de son avant-bras pour reconstruire la moitié de sa langue.

La récupération a été elle aussi éprouvante, lui qui a dû subir une trachéotomie.

Tout de suite après l’opération, les 22 jours [pendant lesquels] je suis resté à l’hôpital, je n’ai pas bu, je n’ai pas mangé. J’étais gavé. Après ça, ça a été de s’habituer à manger liquide à cause de la radiothérapie préventive qu’ils font , se remémore-t-il.

Autrement dit, tu te retrouves avec plus la même langue, plus de dents et la bouche brûlée par la radiothérapie.

Patrick Laquerre