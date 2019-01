9 enquêtes pour agression sexuelle au chantier de la centrale Keeyask depuis 2015

Dans quatre des cas, les présumés responsables ont été arrêtés. Dans trois cas, les victimes n’ont pas voulu engager les poursuites. Dans deux des cas, une tierce personne a rapporté une éventuelle agression sexuelle, mais la victime présumée n’a pas voulu prendre part à l'enquête.

La GRC de Gillam a enquêté sur 1 accusation en 2015, 2 en 2016, 3 en 2017 et 3 en 2018.

C’est un nouveau coup dur pour Hydro-Manitoba, qui fait déjà face à des allégations de racisme envers des Autochtones, de problèmes de gestion et de consommation d'alcool et de drogues.

La pointe de l’iceberg, selon les MKO

Le grand chef Garrison Settee, du Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), qui rassemble les Premières Nations du nord de la province, croit que le nombre réel d’agressions sexuelles sur le chantier est bien plus élevé.

« Beaucoup de gens vivent dans la peur et ne veulent pas venir de l’avant », dit-il, en ajoutant que les victimes ont peur de représailles. Les Premières Nations MKO réclament des mesures supplémentaires pour protéger les femmes autochtones sur le chantier de la centrale.

La centrale hydroélectrique est un partenariat entre Hydro Manitoba et les Premières Nations de York Factory, de Tataskweyak, du lac War et du lac Fox. Ces dernières réclament une enquête publique et la démission de l'un des responsables de la société de la Couronne.

La tension monte depuis la publication, l’été dernier, d’un rapport témoignant de cas de discrimination et de harcèlement auprès de travailleurs autochtones sur le chantier de Keeyask.

« De nombreuses initiatives » déjà en place, selon Hydro

Le porte-parole d’Hydro Manitoba, Bruce Owen, affirme que la société de la Couronne ne commentera pas les enquêtes de la GRC portant sur des agressions sexuelles. Il a cependant précisé qu'Hydro a interdit d’accès le chantier aux personnes accusées.

Il affirme aussi qu'Hydro Manitoba a mis en place « de nombreuses initiatives pour contrer ces problèmes », et des « normes rigoureuses » pour tout employé et contractuel de la centrale.

M. Owen cite aussi des formations concernant l’exploitation sexuelle qui sont données sur les lieux, ainsi que des messages adaptés à chaque type d’employé.

Il souligne l'existence des campagnes de sensibilisation d’Hydro, dont une a commandité un concert de Robb Nash, qui s’attaquent à l’intimidation, à la dépendance, et à la prévention du suicide. La société de la Couronne a aussi organisé une visite du chef de la patrouille communautaire Bear Clan au chantier de la centrale Keeyask.

De leur côté, les MKO affirment être en pourparlers avec Amnistie internationale, qui souhaite enquêter sur le racisme, la discrimination, le harcèlement, et la violence sexuelle à l’égard des Autochtones sur les chantiers du nord du Manitoba.