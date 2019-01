Des fonds octroyés à trois organismes de North Bay

L'Association de hockey du Nord de l'Ontario obtient une aide de près de 150 000 dollars pour l'achat de bandes amovibles de hockey qui permettront de diviser des patinoires en deux pour les plus jeunes joueurs. Un plus grand nombre de jeunes athlètes auront ainsi accès à ces patinoires adaptées pour leurs pratiques et leurs parties les fins de semaine.

Le centre de ski Laurentian obtient pour sa part 145 000 dollars pour aider à l'achat et l'installation de nouveaux canons à neige destinés à la piste des débutants. La piste sera également allongée.

Le vice-président de la Fondation Trillium de l'Ontario, Maxim Jean-Louis, note que ces projets ont été choisis sur la base du mérite et qu’ils serviront à dynamiser les communautés.

Nous avons choisi ces projets sur une base de l'impact que ces projets ont sur la communauté. Ces projets ajoutent vraiment au dynamisme des communautés , explique-t-il.

Le Musée Commanda reçoit également 70 000 dollars pour remplacer son toît historique et faire l'achat d'un déshumidificateur.