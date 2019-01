Les volleyeurs du Rouge et Or toujours invaincus

Il n'y a pas qu'au football que le Rouge et Or domine dans le sport universitaire. La formation masculine de volleyball a signé vendredi une dixième victoire en autant de matchs cette saison.

Les hommes de Pascal Clément ont signé un gain en remportant trois manches consécutives face aux Carabins de Montréal, deuxièmes au classement.

« Montréal nous talonne. Ils sont deuxièmes et n’ont pas perdu de match sauf contre nous », affirme l’entraîneur-chef, qui est le premier surpris de cette série de victoires.

« Je m’attendais à ce que le parcours soit un peu plus rocailleux que ça. On a une belle progression [...] Cette année, on a été chanceux. L’an dernier, on était hypothéqués de plusieurs blessures », admet Pascal Clément.

Cette année, le groupe est en appétit de gagner. Pascal Clément, entraîneur-chef

À l'échelle canadienne, le Rouge et Or se classe actuellement au quatrième rang.

Cette série victorieuse ne va sans rappeler les exploits passés de la formation lavalloise, qui avait connu un parcours de rêve de 2009 à 2013.

« En fait, on a établi un record du Rouge et Or et probablement un record en volleyball canadien. On a fait 100 victoires consécutives. On n’a pas perdu un match pendant 5 ans », se rappelle l’entraîneur.

Avec six matchs à jouer à la saison régulière, l’équipe de Québec entamera les championnats de conférence à la fin février et participera au championnat national, du 15 au 17 mars.