Les efforts de recrutement du Cégep à l'étranger portent fruit

Les visiteurs ont aussi pu découvrir les résidences et les laboratoires de l'établissement et ont été informés des différentes activités qui y sont offertes.

En plus de cette journée, le Cégep mène également des missions de recrutement au Québec et en Ontario, mais aussi à l'étranger.

La directrice des affaires étudiantes et des communications, Kathleen Slobodian, dit que le Cégep poursuit des efforts pour attirer des étudiants de France et d'Afrique, entre autres.

D'ailleurs, l'établissement a pu augmenter le nombre d'étudiants recrutés à l'étranger.

On est fiers. Cette année, en janvier, on a accueilli huit nouveaux étudiants, ce qui est une hausse au niveau de l'international. Kathleen Slobodian, directrice des affaires étudiantes et des communications du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

Habituellement, pour la session d'hiver, soit on [n'a aucun étudiant d'inscrit], soit on [arrive] à en accueillir 3 ou 4. Cette année, on en a 8 en provenance de la France et d'Afrique, se réjouit Kathleen Slobodian. On vient de terminer deux missions en France et en Afrique, au Cameroun et au Sénégal. Ces étudiants-là devraient débuter leur parcours d'études en août 2019.

Actuellement, une soixantaine d'étudiants étrangers suivent leur formation au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.