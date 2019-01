Nouvelle caravane de poids lourds pour soutenir l’industrie pétrolière

La manifestation est organisée par les entreprises Bristow Projects et Parkland Pipeline Contractors et vise à rassembler 200 poids lourds.

« On veut leur faire comprendre que notre industrie a besoin de travailler », soutient Paul Hoffman, le directeur du service de santé et sécurité au travail chez Parkland Pipeline Contractors.

Selon lui, les politiciens ont été élus « pour nous soutenir, pas pour nous rabaisser ou minimiser ce qu’on fait ni pour dilapider notre pétrole ou notre gaz naturel ».

Préserver les emplois

« On ne veut pas la charité ni l’assurance-emploi! On veut simplement creuser et installer nos tuyaux. C’est ce qu’on sait faire et on le fait bien! », poursuit M. Hoffman.

Il précise qu’en 2016, l’entreprise a cumulé 1,2 million d’heures de travail, alors qu’elle a peiné à atteindre les 200 000 heures en 2018.

« Nos projets ont fondu de 80 % en deux ans à cause de l’inaction et des mauvaises politiques gouvernementales », soutient-il.

Des manifestations semblables ont déjà eu lieu en divers points de la province ces dernières semaines. Une autre doit conduire des camions de Red Deer à Ottawa, le mois prochain, afin d’attirer l’attention du gouvernement fédéral.