Des militaires de Valcartier en action au Mali

Les Forces armées canadiennes (FAC) ont officiellement complété leur première rotation, vendredi, dans le cadre de leur participation à la Mission multidimensionnelle intégré des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Le volet canadien de cette mission se nomme opération PRESENCE. Les militaires de l'unifolié « fournissent des capacités critiques d’évacuation aéromédicale et de transport aérien qui sauvent la vie des casques bleus et des civils dans la zone d’opération », résume le commandement.

Les membres des FAC qui rentrent au pays ont servi au Mali de juillet 2018 à janvier 2019. La deuxième moitié de cette mission prendra fin le 31 juillet 2019.

Les militaires qui ont amorcé la mission provenaient du 408e Escadron tactique d’hélicoptères, en provenance d’Edmonton. Ils sont remplacés par du personnel du 430e Escadron tactique d’hélicoptères de la base militaire de Valcartier. Du personnel de la base de Petawawa, en Ontario, est aussi mobilisé.

Le Canada a dépêché des hélicoptères CH-147F Chinook et CH‑146 Griffon au Mali. Les FAC sont basées à Gao, au nord-est du pays.

« Les trois hélicoptères Chinook offrent des capacités de transport et de logistique et les cinq hélicoptères Griffon mènent des tâches d’escorte armée et de défense », expliquent les FAC dans un résumé de ses activités.

Missions d'évacuation

Les militaires canadiens ont été mis à contribution récemment lors d'une attaque sur des Casques bleus tchadiens, qui a fait dix morts.

Depuis le début de l'année, sept missions d'évacuation ont été complétées par des Canadiens.

La contingent canadien est composé de 250 membres des FAC.

Mise sur pied en 2013, la MINUSMA est une réponse internationale à la crise politique qui sévit au Mali à la suite d'un coup d'État survenu en mars 2012.