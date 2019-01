Deux jeunes fondeurs espèrent pouvoir représenter la Mauricie aux Jeux du Québec

Deux jeunes de la région sont en bonne position pour participer aux Jeux du Québec en ski de fond. Jérémy Lantz, 14 ans, et Élodie Chartier, 13 ans, ont passé la première phase de qualification samedi matin lors de la Coupe de la Mauricie de ski de fond Le Yéti, qui se déroulait au Centre Énergie CMB de Trois-Rivières.

En tout, 67 fondeurs ont pris part à cette 24e Coupe, dont plusieurs enfants.

Le ski de fond serait de plus en plus populaire dans la région, selon Annie Lafontaine, membre du C.A. du Club Mauriski.

Ici, au Club Mauriski, on a quand même une quarantaine de jeunes qui font partie du volet Jack Rabbit, donc ce sont les jeunes de 5 à 12 ans qui s'initient au ski de fond. On aimerait en avoir encore plus , souligne Mme Lafontaine.

Les représentants officiels pour les Jeux du Québec seront connus le 9 février, lors des dernières qualifications à Drummondville.