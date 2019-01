Vladimir Guerrero Jr. invité au camp d'entraînement des Blue Jays

Vladimir Guerrero Jr. et Bo Bichette sont parmis les 15 joueurs invités au camp d'entraînement des Blue Jays qui ne sont pas des joueurs principaux de la formation torontoise.

Vladimir Guerrero Jr, considéré comme l’un des meilleurs espoirs au baseball, devrait faire ses débuts dans le baseball majeur cette saison après avoir évolué dans les ligues mineures l’an dernier.

Le joueur de troisième but, âgé de 19 ans, a frappé pour .336 en 30 matchs à Buffalo et a conservé une moyenne au bâton de .402 en 61 matchs pour le club-école des Blue Jays au New Hampshire.

Bo Bichette, qui évolue comme arrêt court, est un autre espoir pour la formation torontoise. Il se classe comme huitième parmi les joueurs à surveiller selon une liste publiée par Baseball America cette semaine.

Cavan Biggio, Santiago Espinal et Eric Sogard font également partie de cette liste.

Eric Sogard, âgé de 32 ans, a signé un contrat de ligue mineure avec Toronto le mois dernier.

Ce dernier a joué 55 matchs pour les Brewers de Milwaukee la saison dernière et a plus de 584 matchs d’expérience dans les majeures en huit ans de carrière.