Un illustre chien policier d’Halifax prend sa retraite après 8 années de service

Il a traqué des criminels, protégé des présidents et des têtes couronnées et il a diverti des milliers de personnes. Le chien renifleur de la police d'Halifax, Steeler, a pris sa retraite après une illustre carrière de huit ans.

Steeler a servi avec son maître-chien, l’agent Phil MacDonald, en tant que chien policier avec une spécialité en détection d’explosifs.

La police évalue qu’il a traqué et appréhendé plus de 200 suspects et assuré la sécurité à l’occasion de concerts, d’événements sportifs, et d’apparitions publiques du premier ministre Justin Trudeau, du président américain George W. Bush et de membres de la famille royale.

Steeler a aussi fait des performances au Royal Nova Scotia International Tattoo pendant quatre ans.

Le chien policier originaire d’Allemagne a reçu son badge d’agent en 2010 après s’être joint à la police d’Halifax à l’âge de dix mois.

Il était en préretraite depuis un an pendant l’entraînement de son remplaçant canin, Morgan.

Le berger allemand profitera de sa retraite en compagnie de Morgan et de leur maître Phil MacDonald.