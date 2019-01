Raj Grewal restera député de Brampton-Est à Ottawa

Expulsé du caucus libéral en décembre, Raj Grewal est finalement revenu sur sa décision de démissionner et gardera son siège à la Chambre des communes.

Le député indépendant a annoncé tard vendredi soir sur son compte Facebook qu’il finira son mandat, après avoir reçu de nombreux messages de soutien et d’encouragement de ses concitoyens, écrit-il.

En novembre dernier, le député de Brampton-Est avait annoncé qu’il démissionnerait pour pouvoir gérer son problème de dépendance au jeu qui l’a amené à accumuler des dettes de plusieurs millions de dollars.

Il avait promis à l’époque de prendre une décision quant à son avenir politique avant la reprise des travaux au Parlement en 2019.

Dans son message, il affirme que les deux derniers mois ont été éprouvants et lui ont permis de grandir sur le plan personnel .

M. Grewal affirme qu’il a remboursé toutes ses dettes et que les prêts qu’il a obtenus de sa famille et de ses amis sont transparents et traçables.