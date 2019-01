Raj Grewal revient sur sa démission et gardera son poste de député

Le député de Brampton-Est, Raj Grewal, expulsé du caucus libéral en décembre, est revenu sur sa décision de démissionner et gardera finalement son siège à la Chambre des communes.

En novembre dernier, il avait annoncé qu'il démissionnerait pour pouvoir gérer son problème de dépendance au jeu qui l'a amené à accumuler des dettes de plusieurs millions de dollars.

Il avait promis à l'époque de prendre une décision quant à son avenir politique avant la reprise des travaux au Parlement en 2019.

Bien qu'il s'agisse d'un moment difficile, il s'agit d'une période d'immense croissance personnelle, d'une occasion d'apprendre de mes erreurs, et d'une pause nécessaire pour obtenir de la clarté sur mon avenir politique , explique-t-il.

Tout au long de cette période, j'ai également reçu d'innombrables appels et messages de la part des électeurs qui leur ont offert leur soutien et m'ont encouragé à continuer , ajoute le député indépendant de Brampton-Est.

Le député indépendant a annoncé sur son compte Facebook qu'il compte terminer son mandat.

M. Grewal affirme qu'il a remboursé toutes ses dettes et que les prêts qu'il a obtenus de sa famille et de ses amis sont transparents et peuvent être retracés.