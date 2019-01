L'UQAT accueille la Compétition québécoise d'ingénierie

C'est la première fois que l'UQAT accueille cette compétition chapeautée par la Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie du Québec (CRÉIQ).

Les étudiants doivent présenter des projets dans 8 épreuves différentes dont la communication scientifique, le désigne innovateur ou encore la conception de projets.

C'est important pour les étudiants parce que ça permet de se dépasser et puis c'est très motivant au niveau des études et c'est très important pour l'UQAT au point vu rayonnement et à Rouyn-Noranda de montrer qu'on est dynamique et qu'il se passe des choses ici , explique le vice-président aux partenariats à la compétition, Charles Thouin.

Simon Amiaut de Polytechnique Montréal a participé pour la 5e fois à l'événement. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Parmi les participants, Simon Amiaut étudiant à Polytechnique Montréal.

C'est sa 5e participation à cette compétition et il a présenté un projet pour aider les petites municipalités qui n'ont pas assez de ressources financières à traiter leurs eaux usées par plantation de saule.

Le but c'est de prendre les eaux usées des municipalités qui ont de la difficulté à faire ce traitement-là tous les jours parce que ça coûte cher et de faire un traitement le plus simple. Simon Amiaut

On prend l'eau usée des municipalités, on la met dans un grand bassin [pour être stockée pendant l'hiver], ça permet d'enlever les grosses particules et puis on pompe ça vers un champ de saule arbustif [...] C'est un peu comme on fait la fertilisation tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau usée, de l'azote du phosphore de la matière organique [...] Pour nous, ce sont des contaminants, mais pour la plante, ce n'est pas un problème, on utilise ce qui est un déchet pour nous comme une ressource pour les plantes , précise Simon Amiaut

L'étudiante de l'université Laval en génie industriel, Éve-Marie Allard, participe à l'événement. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

L'étudiante de l'université Laval en génie industriel, Éve-Marie Allard qui a participé à l'épreuve de communication scientifique a parlé du temps.

Mon coéquipier et moi on s'est arrêté à parler du temps, c'est un concept très abstrait, mais on a regardé comment la science considère le temps, comment évolue la recherche, parler de la relativité par exemple et d'autres sujets abstraits qu'on voulait vulgariser, dit-elle.

Plusieurs parmi les participants vont pouvoir prendre part à la compétition canadienne d'ingénierie qui aura lieu à Waterloo en mars prochain.