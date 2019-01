Les nazis tentaient d’estimer la population juive de Saint-Jean, N.-B.

Aux heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, un chercheur nazi a tenté de documenter la population juive au Canada. Ses travaux font surface dans un rapport, maintenant propriété de Bibliothèque et Archives Canada.

Heinz Kloss s’est penché sur les lieux où se trouvaient les plus fortes populations juives, leur organisation culturelle et leurs journaux.

Ces détails étaient compilés avec des informations similaires sur les communautés installées aux États-Unis, puis colligées dans un ouvrage retrouvé dans la bibliothèque de la villa privée d’Adolf Hitler.

L’ouvrage a fait surface chez un marchand de New York, qui l’a obtenu d’une collection appartenant à un survivant de l’Holocauste.

Saint-Jean faisait partie de la liste des communautés canadiennes étudiées. Le texte estimait la la population juive à 683 individus.

Leur nombre était en fait deux fois plus élevée, soit la plus grande communauté juive en Atlantique, indique la conservatrice du Musée historique juif de Saint-Jean, Katherine Biggs-Craft.

Katherine Biggs-Craft, conservatrice du Musée historique juif de Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Graham Thompson

À l’époque, la communauté juive habitait Saint-Jean depuis trois générations déjà. Plusieurs d’entre eux portaient les souvenirs des pogroms et autres oppressions vécues en Europe.

Le livre intitulé Statistics Media and Organizations of Jewry in the United States and Canada offre certains indices sur le cours qu’aurait pris l’histoire si l’Allemagne nazi avait remporté la guerre.

Je pense que c’est terrifiant quand on pense à comment la guerre aurait pu s’approcher, dit Mme Biggs-Craft. Quel était leur plan, comment allaient-ils s’y prendre? Ils semblaient avoir un plan à travers l’Europe.

Mme Biggs-Craft se demande si la ville portuaire de Saint-Jean était planifiée comme point de départ d’un Holocauste au Canada.

Bibliothèque et Archives Canada a restauré le livre, acheté en juin pour 6000 $.

Ce rapport aurait donné les bases pour connaître dans quelles villes aller et combien de Juifs s’y trouvaient , croit le conservateur de Bibliothèque et Archives Canada, Michael Kent.

Ce rapport ajoute une nouvelle dimension à la tragédie de l’Holocauste.

C’est un événement qui a été arrêté avant de sortir d’Europe , dit M. Kent.

Le livre sera exposé à Ottawa dès dimanche à l’occasion de la Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste.

Avec les informations de Connell Smith de CBC