Lorrainville au cœur du 54e Carnaval

Plusieurs activités sont prévues toute la journée dont une soirée dansante samedi. La reine du festival sera couronnée lors de cette soirée.

Dimanche, la programmation est destinée aux familles.

Des milliers de personnes prennent part à cet événement chaque année.

L'an passé, en moyenne, on a attiré 7000 personnes pour l'ensemble de nos activités. Seulement le dimanche, il y a au-dessus de 2000 personnes qui sont là et qui viennent profiter des activités. Simon Gélinas., président du Carnaval de Lorrainville

On a vraiment une belle variété d'activités à l'extérieur. Cette année, on a les Pirates [de Ville-Marie]. C'est un autre beau partenariat. On veut travailler avec tout le monde sur le territoire. On veut que tout le monde participe, que les gens aient ce festival-là à cœur et qu'ils s'y rattachent , explique le président du Carnaval de Lorrainville, Simon Gélinas.

En tout, le Carnaval de Lorrainville se tient sur trois fins de semaine.

Cette année, les neuf duchesses du Carnaval ont réussi à vendre 4000 billets de tirage.