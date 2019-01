Les Huskies l'emportent à Drummondville

Les Huskies ont le meilleur face aux Voltigeurs et gagnent un 10e match de suite.

Peter Abbandonato a récolté un but et une aide, Samuel Harvey a repoussé 23 tirs et les Huskies de Rouyn-Noranda ont vaincu les Voltigeurs de Drummondville 3-2, vendredi, dans un duel entre les deux premières équipes au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Joël Teasdale et Jakub Lauko ont aussi marqué pour les Huskies (40-7-1), qui ont remporté un 10e match de suite. Noah Dobson a amassé deux aides.

Maxime Comtois, qui disputait un premier match depuis le 9 décembre, et Joe Veleno ont récolté chacun un but et une aide pour les Voltigeurs (35-10-1), qui avaient gagné leurs cinq parties précédentes. Olivier Rodrigue a effectué 25 arrêts.

Veleno a ouvert la marque en avantage numérique après 5:56 de jeu, atteignant ainsi le plateau des 30 buts pour une première fois au cours de sa carrière dans la LHJMQ.

Abbandonato a répliqué moins de quatre minutes plus tard, alors que les Huskies ont profité à leur tour d'un avantage numérique.

Lauko a brisé l'égalité sur un tir de punition après 2:43 de jeu en troisième période, mais Comtois a créé à nouveau l'impasse à 10:29, encore une fois en avantage numérique.

Teasdale a finalement joué les héros en battant Rodrigue avec 5:36 à écouler au cadran.

Foreurs 1 Phoenix 5

Bailey Peach et Félix Robert ont réussi des doublés et le Phoenix de Sherbrooke a défait les Foreurs de Val-d'Or 5-1.

Taro Jentzsch a aussi fait bouger les cordages pour le Phoenix (26-18-2), tandis que Benjamin Tardif, Samuel Poulin et Olivier Crête-Belzile ont amassé chacun deux aides. Dakota Lund-Cornish a repoussé 23 tirs.

David Noël a marqué l'unique but des Foreurs (15-26-5) et Jonathan Lemieux a réalisé 35 arrêts.

Peach a été expulsé de la rencontre tôt en troisième période pour avoir donné de la bande.