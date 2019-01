Le Drakkar torpille les Sea Dogs

L’attaquant Ethan Crossman a ouvert la marque à la cinquième minute de jeu. Ce septième but de la saison vaudra à l’attaquant la première étoile du match. La première période, somme toute serrée, s’est soldée par une égalité 1 à 1.

Le Drakkar s’est davantage imposé en deuxième période. N’accumulant aucune punition et dominant le nombre de tirs au but, les hommes de Martin Bernard ont ajouté deux points supplémentaires au tableau de pointage, grâce aux buts de Gabriel Fortier et Jordan Martel, la troisième étoile du match.

Les Sea Dogs ont repris du poil de la bête en troisième période, en marquant deux buts. Le Drakkar a toutefois maintenu sa confortable avance en marquant autant de fois. Ces deux points, marqués par Sacha Roy et Xavier Bouchard, se sont effectués sur seulement 9 tirs au but.

Le gardien de buts du Drakkar, Alex D’Orio, a bien tenu le coup devant son ancienne équipe. Le Sherbrookois d’origine a arrêté 17 des 20 tirs des Sea Dogs.

C’est la onzième victoire de suite pour le Drakkar. L’équipe garde ainsi sa troisème place au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Le Drakkar affrontera samedi le Titan d’Acadie-Bathurst et dimanche les Wildcats de Moncton.