Des étudiants organisent le Kéno Press 2019

Le projet pédagogique Kéno Press 2019 met en vitrine des sujets qui éveillent les consciences.

L’enseignante Dominique Leblanc est passionnée par les questions de droits humains et de développement international.

Dominique Leblanc a été surprise par la variété de sujets proposés par ses élèves. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Ce projet de photojournalisme a pour but de faire réfléchir les élèves et de développer leur esprit critique.

Pour mettre en place le Kéno Press 2019, les jeunes devaient choisir un enjeu régional qui leur tient à coeur.

On a parlé de photojournalisme. Ils ont regardé aussi comment une photo peut avoir un effet d'influence. Ça devait être une photo choc. Dominique Leblanc, enseignante

Les participants devaient aussi développer un texte explicatif en français et rédiger un article d'opinion en anglais.

Leurs préoccupations

Les élèves ont fait preuve d'audace et en ont mis plein la vue à l’enseignante Dominique Leblanc.

La présidente de l'École secondaire Kénogami, Camille Ladouche, s’est intéressée à la question du suremballage dans un commerce de restauration rapide.

La présidente de l'école secondaire Kénogami montre son projet à la journaliste Mélyssa Gagnon. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Pour un repas de deux personnes, on gaspille environ 24 déchets de plastique ou de carton. Et ça, c’est juste du McDo! C’est énorme la quantité de déchets qu'on produit , constate l’étudiante de cinquième secondaire.

Sabrina Nepton a quant à elle exploré le thème des produits ménagers.

Pour ma photo, je me suis dit que j'allais prendre les produits d’entretien les plus courants parce que la vaisselle, c'est ce qu'on fait le plus souvent en une journée , explique Sabrina Nepton.

Peu de jeunes se sentent interpellés par le bien-être des volailles et par le manque de relève agricole.

Ce n’est pas le cas de Gabrielle Simard.

Gabrielle Simard s'est intéressée à la production agroalimentaire. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Je pense qu'on est sensibles, mais en même temps on ne peut pas non plus agir parce que souvent, les gens ne vont pas être interpellés par ce métier-là. Gabrielle Simard

Les organisateurs songent à tenir une deuxième édition l’an prochain.