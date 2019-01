Justin Trudeau en précampagne contre les conservateurs

« Nous sommes les seuls à avoir une vision ambitieuse pour le pays et un plan pour la concrétiser. Et c’est en grande partie grâce à vous, les militants libéraux », a lancé le chef du PLC.

Justin Trudeau a décrit le Parti conservateur du Canada (PCC) comme une formation politique dictée par la peur.

Nous avons choisi de ne pas laisser la peur et l'inquiétude dicter l’avenir de notre pays et surtout celui de nos enfants. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« À la place, nous avons fait ce que les Canadiens font toujours dans les moments difficiles. On s’est retroussés les manches et on s’est mis au travail », a-t-il ajouté.

Négociations et droits des francophones

Le premier ministre est revenu sur les négociations de l’ALENA, devenu l'Accord États-Unis–Mexique-Canada (AEUMC).

Il a accusé le chef du PCC de vouloir signer « n’importe quel accord » et de « capituler à toutes les demandes des Américains ».

« Mais ça ne devrait pas vous surprendre, n’oublions pas qu’Andrew Sheer est même incapable de tenir tête à Doug Ford lorsqu’il bafoue les droits des francophones », a-t-il ajouté, faisant référence aux compressions dans les services en français en Ontario.

Je peux vous assurer que les francophones pourront toujours compter sur les libéraux pour défendre la langue française d’un bout à l’autre du pays. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Justin Trudeau a aussi déclaré devant ses militants que le Parti conservateur est toujours celui de Stephen Harper, un « parti qui fait passer ses propres intérêts avant ceux des Canadiens ».

Il a d’ailleurs dénoncé les positions des conservateurs, notamment, contre les baisses d’impôts de la classe moyenne, sur l’immigration, l’environnement et l’âge de la retraite.

Il s’agissait également de la soirée d’investiture de Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Famille.