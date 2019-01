Concert de musique avec instruments de glace

Jouer sur des instruments taillés dans de la glace, c'est la spécialité du compositeur norvégien Terje Isungset qu'on pourra voir à Winnipeg vendredi et samedi.

Compositeur et musicien de jazz, entre autres, Terje Isungset est aussi connu pour imaginer des instruments de musique conçus dans des matériaux non traditionnels, dont la glace.

Invité à Winnipeg dans le cadre du festival de musique nouvelle – le Winnipeg Symphony Orchestra New Music Festival – qui commence officiellement samedi, Terje Isungset sera en spectacle à la Fourche vendredi soir, en compagnie d’étudiants percussionnistes de la Faculté de musique de l’Université du Manitoba.

On pourra les entendre jouer dès 19 h 30 dans le pavillon sub-zero, cet amphithéâtre mi-intérieur mi-extérieur installé sur la rive de la rivière Assiniboine, où se trouve aussi le bar de glace du sentier d'hiver.

Et on les retrouvera samedi au même endroit, à la même heure, alors qu’ils feront résonner des percussions, instruments à vent et cordes préalablement taillés dans de la glace bien manitobaine par l’architecte local, Peter Hargrave.