Des voyages d’affaires plus complexes vers la Chine inquiètent des gens d’affaires manitobains

Avec des exportations de la province vers la Chine qui ont été multipliés par plus de 12 en moins de vingt ans, les nouvelles tensions entre les deux pays créent une certaine fébrilité chez gens d'affaires du Manitoba.

Le responsable de la stratégie au World Trade Centre de Winnipeg, Éric Courcelles, rapporte que les gens d’affaires de la province s'inquiètent des risques liés aux voyages vers la Chine alors que deux ressortissants canadiens y ont été emprisonnés en décembre.

Certains ont peur d'aller en Chine. Ils ont peur de ne pas pouvoir sortir de la Chine, alors ça crée des doutes. Éric Courcelles, responsable de la stratégie au World Trade Centre de Winnipeg

Des procédures plus strictes

Ces inquiétudes sont d'autant plus fortes depuis la mise en place par la Chine d’une nouvelle procédure concernant les demandes de visa. Depuis le 1er janvier, les Canadiens sont tenus de remplir des documents biométriques.

Ils doivent ainsi venir dans un des quatre consulats chinois du pays afin d'enregistrer leurs empreintes digitales.

« Pour un Manitobain, il faut se rendre à Calgary ou Toronto, qui sont les centres les plus proches, pour soumettre sa documentation. Alors déjà là, ça coûte mille dollars de plus et ça peut coûter une nuitée », souligne Éric Courcelles, précisant que ce type de démarche peut décourager certaines personnes.

Il ajoute également que certains gens d’affaires ne sont pas rassurés à l’idée de devoir donner leurs empreintes digitales au gouvernement chinois.

Cette nouvelle procédure de demande de visa n’est par ailleurs pas en lien avec les incidents de décembre.

Selon un communiqué de l’ambassade chinoise de novembre, il s’agit d’une mesure de réciprocité alors qu’une procédure similaire a été mise en place par le Canada à la fin décembre.

Des rapports commerciaux plus stables au Manitoba

Éric Courcelles affirme toutefois que, pour l’instant, les relations économiques observent le statu quo.

« À court terme, les tensions diplomatiques entre les deux pays n’auront pas trop d’impact parce que cela prend du temps pour que les gens se désistent d’un marché. Mais si ça continue comme ça, ça peut créer des problèmes d’ici un an ou deux », estime-t-il.

Éric Courcelles ajoute que le Manitoba n’a pas lieu pour l'instant de s'inquiéter de la situation diplomatique dans la mesure où les échanges avec la Chine concernent principalement l’agriculture.

« La pureté environnementale du Canada résonne là-bas, assure-t-il. On parle d’une Chine très peuplée où ils n’ont pas confiance en ce qu’ils peuvent acheter dans les magasins, surtout quand ça touche à la nourriture ».

Ces avantages s’ajoutent au fait que ce secteur serait moins sensible que les nouvelles technologies aux tensions diplomatiques, selon lui.

« Aussitôt que ce genre de pilier de l’économie, comme les technologies et les infrastructures, est détenu par des intérêts étrangers qui ne sont pas alliés au Canada, on commence à poser des questions et ça devient plus difficile ».

Selon les dernières statistiques du Centre du commerce international, en 2017, les nouvelles technologies chinoises représentaient 33 % des importations canadiennes.