Manifestation contre la fermeture de la CIBC de Port-Cartier

Si la fermeture de la succursale de la CIBC à Port-Cartier se concrétise, il ne restera plus que la caisse Desjardins comme institution financière à Port-Cartier.

Moi je suis arrivé ici en 1985, on avait six institutions financières et il y avait moins de population qu'aujourd'hui , avance Michel Gignac, directeur de la succursale de la CIBC à Port-Cartier de 1985 à 1997.

M. Gignac fait partie de ceux qui croient que la succursale de Port-Cartier était tout à fait rentable pour la Banque CIBC.

Lorsque j'étais directeur ici, on faisait un demi-million de profits nets par année. Michel Gignac, ancien directeur de la succursale de la CIBC à Port-Cartier

Ce n'est pas en fermant des banques que vous allez faire de l'argent, c'est en les laissant ouvertes [...]. On se bat pour vous garder debout, vous devriez vous battre pour que nous autres on reste vos clients , plaide Louis-Philippe Jean, un client de la CIBC de Port-Cartier et un propriétaire de trois commerces.

Louis-Philippe Jean, un client de la CIBC de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La compagnie a justifié cette décision par courriel en disant que désormais près de 80 % des transactions de ses clients sont réalisées par des moyens électroniques, ce qui amène une réorganisation de son réseau et certaines fermetures de succursales.

Même si les services bancaires en ligne sont de plus en plus utilisés, certains clients exigent une succursale physique dans leur ville. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Pour les manifestants cependant, la présence d’un établissement physique est essentielle.

C'est certain que vous affaiblissez le tissu économique d'une municipalité quand vous fermez une institution comme ça et puis [que] vous desservez à longue distance , se désole Bernard C. Gauthier, le directeur général de Développement économique Port-Cartier.

Des institutions financières dans une municipalité, c'est indispensable. Bernard C. Gauthier, directeur général de Développement économique Port-Cartier

Bernard C. Gauthier, directeur général de Développement économique Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La solution proposée par CIBC aux clients qui perdront leur banque : transférer leurs comptes vers la succursale de Sept-Îles.

Pour les clients du centre-ville de Port-Cartier, il faudra donc effectuer un aller-retour de 120 kilomètres afin de procéder à une transaction en main propre.

Avec les informations de François Robert