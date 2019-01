La cuisine nigériane prend sa place dans le paysage culinaire de Winnipeg

Au Canada depuis 1986, Elizabeth Lawal a eu du succès comme propriétaire d'une épicerie ainsi que d'une agence d'emploi et possède des propriétés locatives. Vêtue d'un tablier sur lequel on peut lire le mot « adorable », elle reconnaît qu'elle est déjà grandement occupée, mais ajoute qu'il y avait un besoin.

En effet, Winnipeg compte plusieurs restaurants qui offrent une cuisine de l'Afrique de l'Est, mais n'en comptait que peu offrant la cuisine d'Afrique de l'Ouest appréciée des Nigérians. « Je ne pense pas l'avoir fait pour un revenu, je l'ai fait parce que la ville en a besoin », affirme l'entrepreneure.

L'engouement pour son restaurant est tel qu'elle a dû embaucher un autre cuisinier plus rapidement que prévu. Elle dit avoir été bombardée de demandes dès l'ouverture. Ses deux plats les plus populaires sont la patate douce et le riz jollof, qui permettent de découvrir la cuisine de son pays natal.

Elizabeth Lawal affirme que les plats les plus populaires sont les patates douces et le riz jollof qui sont des plats traditionnels du Nigeria. Photo : Radio-Canada / Ian Froesen

Elle n'est pas la seule à vouloir répondre à la demande d'une cuisine qui plaît à cette communauté. Deux autres restaurants, propriété de Victor Alozie, ont ouvert leurs portes en novembre 2018 : le One-Stop African dans le quartier Fort Rouge et le Yellow Chili dans Point Douglas.

Comme l'affirme Victor Alozie, l'important est d'identifier un besoin qui n'est pas comblé, de comprendre pourquoi il ne l'est pas et de trouver un moyen de le combler. La majorité de ses ventes viennent de la livraison de nourriture.

J'ai décidé qu'il était important, nécessaire même, de créer un restaurant nigérian pour que les Nigérians se sentent comme à la maison. Victor Alozie, propriétaire de restaurants nigérians

L'intérêt est aussi palpable dans le sud de la capitale manitobaine, puisqu'un kiosque offrant cette cuisine se trouve maintenant à l'Université du Manitoba.