Ottawa investit pour la restauration du parc national des Lacs-Waterton

Il y a deux ans, le feu de forêt baptisé Kenow a brûlé environ 200 kilomètres carrés, soit presque 40 % de la superficie du parc national dans le sud-ouest de l’Alberta. Le centre des visiteurs et d’autres bâtiments avaient aussi été détruits.

Malgré tout, les équipes ont réussi à empêcher que le feu se propage jusqu’à la ville de Waterton.

« En 2017, les efforts inlassables de Parcs Canada et des organismes partenaires ont assuré la sécurité du public et protégé les propriétés des collectivités des lacs Waterton et des alentours. Par contre, le feu de forêt de Kenow a eu une incidence majeure sur d'autres secteurs du parc national », affirme la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, dans un communiqué vendredi.

L'argent d’Ottawa servira au réaménagement de la promenade Red Rock sur 14 km, à la reconstruction de sentiers, à la restauration d'un camping et à la recherche de sites archéologiques que l'incendie a mis au jour.

Cette semaine, Parcs Canada a annoncé l’abandon du projet d’un nouveau sentier à Jasper. Une partie des 66 millions de dollars destinés à l’origine à la création de ce sentier servira plutôt à la restauration du parc national des Lacs-Waterton.