Tensions Canada-Chine : un effet potentiel sur Trans Mountain

Les tensions politiques entre le Canada et la Chine pourraient-elles nuire au projet d'expansion du pipeline Trans Mountain? L'Alberta répète qu'il est primordial pour l'économie de la province et du pays d'avoir accès aux marchés asiatiques. Selon un expert, si les hostilités entre Ottawa et Pékin persistent, le projet pourrait se heurter à un obstacle supplémentaire : le désintérêt du marché chinois.