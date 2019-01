Acheteurs étrangers et délocalisations : quels risques pour T.-N.-L.?

Alberto Wareham est propriétaire d’une usine de transformation de morue dans le petit village d'Arnold's Cove. L’entreprise Icewater Seafoods, transmise de père en fils, emploie 215 personnes en région rurale.

Alberto Wareham, propriétaire d'Icewater Seafoods. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Les affaires vont bien à l’usine, surtout depuis l'entrée en vigueur provisoire de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne. Nos marchés étaient déjà en Europe, donc ça ne nous a pas ouvert de nouvelles portes, mais il y a un impact sur les tarifs , selon Alberto Wareham.

Des lois pour protéger les travailleurs

Les lois provinciales exigent que les produits de la pêche soient minimalement transformés dans les usines terre-neuviennes. Ces mesures visent à éviter la délocalisation des usines et à protéger les emplois dans les milieux ruraux.

Pour chaque espèce, il y a une description de ce que représente une exigence de transformation minimale , explique Gerry Byrne, ministre des Pêches. Par exemple, la morue doit être coupée en filet tandis que le saumon doit être vidé. Ces exigences sont basées sur les demandes du marché.

L’AECG a causé bien des émois avant sa ratification à Terre-Neuve-et-Labrador, puisque la province devra renoncer à ces exigences de transformations minimales avec le marché européen en 2020.

Transformation du poisson dans une usine de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Mais pour le moment, la demande est faible en Europe pour les fruits de mer ou les poissons non transformés. Les crevettes cuites ou pelées sont majoritairement exportées vers le Danemark et le Royaume-Uni, tandis que le crabe des neiges est principalement exporté vers les marchés américain et chinois.

Il y a des barrières naturelles qui nous empêchent d'envoyer des produits non transformés en Europe , dit le ministre Byrne, évoquant les coûts pour la main-d'oeuvre, la production et le transport.

Peu de licences

Ce qui protège aussi l'industrie de la transformation, ce sont les licences accordées au compte-gouttes par la province. Une compagnie étrangère ne pourrait donc pas simplement venir s'installer à Terre-Neuve.

Gerry Byrne, ministre des Pêches à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Nous ne voulons pas plus d’usines de transformation qui emploient plus de personnes alors qu’il n’y a pas assez de poisson à transformer. Cela mènerait à une augmentation du chômage et à des frictions entre les communautés , affirme Gerry Byrne.

De plus, parmi les 69 usines de transformation dans la province, une seule a été achetée par une compagnie étrangère au cours des dernières années. S’il y a un vendeur prêt à vendre une usine de transformation et qu’il y a un acheteur disposé à l’acheter, un arrangement peut être fait, mais il y a des exigences à respecter , ajoute le ministre.

De la morue. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Les effets de l’AECG

L'industrie a des opinions partagées sur les effets de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne.

Jack Daily, un étudiant de l’Université Memorial, est allé à la rencontre des communautés dans le nord de l'île de Terre-Neuve dans le cadre de son projet de maîtrise. La région exporte beaucoup de fruits de mer.

Jack Daily est allé à la rencontre des communautés dans le nord de l'île de Terre-Neuve dans le cadre de son projet de maîtrise. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

En parlant avec les membres de la communauté, il n’y avait personne qui était complètement contre l’accord ou pour l’accord , explique-t-il.

Mais ce qui inquiète surtout les transformateurs comme Alberto Wareham, c'est la durabilité des ressources. Je ne me préoccupe pas des exigences de transformations, de l'AECG ou des autres accords. Les choses les plus inquiétantes ici, ce sont les quotas et la ressource , dit-il.

Au-delà des lois et des accords commerciaux, c'est le déclin des stocks de plusieurs espèces qui rend l'industrie de transformation des pêches fragile.