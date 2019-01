BILLET - À lire et à entendre les nombreux commentaires d'amateurs de hockey depuis le congédiement de Peter Chiarelli, mardi, on serait porté à croire que n'importe qui aurait pu faire mieux que lui comme directeur général et président des opérations hockey pour les Oilers. Si j'étais Peter Chiarelli, je serais aussi sans emploi aujourd'hui.

Au cours des dernières années, j’ai souvent défendu le travail de Chiarelli à la barre des Oilers. Depuis quelques mois, c’était devenu très difficile de le faire.

C’est impossible pour un directeur général d’avoir une fiche parfaite. Chiarelli a conservé une bonne moyenne à ses débuts. Plus la soupe devenait chaude pour lui, plus il a paniqué et c’est ce qui, ultimement, lui a coûté son poste.

N’oublions pas une chose. Les malheurs des Oilers n’ont pas commencé avec l’arrivée de Peter Chiarelli en avril 2015. À ce moment-là, l’équipe avait raté les séries éliminatoires au cours des neuf saisons précédentes.

Oui, l’arrivée de Chiarelli et de Todd McLellan coïncidait avec l’arrivée de Connor McDavid. C’était l’occasion rêvée pour un nouveau départ, pour enfin mettre fin aux malheurs des Oilers. Là-dessus, Chiarelli a échoué.

Le pire échange

Si j’étais Peter Chiarelli, je n’aurais pas échangé un choix de premier tour (16e) et un de deuxième tour (33e) en retour du défenseur Griffin Reinhart.

Le prix payé pour Reinhart est similaire à celui que les Flames ont payé, le même jour, pour faire l’acquisition de Dougie Hamilton. (Les Flames ont donné un choix de premier tour [15e], et deux de deuxième tour [45e et 52e]).

Hamilton venait de disputer trois saisons complètes dans la LNH. Il avait une fiche de 83 points en 178 matchs. La saison précédente, il avait été le meilleur défenseur des Bruins.

Griffin Reinhart Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Reinhart n’avait joué que huit matchs dans la LNH. Il n’avait récolté qu’un point.

Je peux facilement imaginer que c’est Bob Green, ancien directeur général des Oil Kings, qui a convaincu Chiarelli de procéder à l’échange. Green avait été nommé directeur du personnel des Oilers, quelques mois avant l’arrivée de Chiarelli.

Si j’étais Peter Chiarelli, j’aurais gardé mes deux choix et j’aurais sélectionné Thomas Chabot (et non Matthew Barzal) avec le 16e choix et Sebastian Aho avec le 33e.

Le premier échange de Peter Chiarelli a été son pire, mais à l’époque, personne ne s’en souciait, car Connor McDavid portait maintenant un chandail orange.

Cam Talbot

Cam Tablot Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Si j’étais Peter Chiarelli, j’aurais aussi fait l’acquisition de Cam Talbot. Les Oilers avaient besoin d’un gardien numéro un, car le tandem Ben Scrivens - Viktor Fasth n’avait pas fait le travail l’année précédente.

Talbot était alors un des meilleurs gardiens disponibles sur le marché et le prix à payer (un choix de deuxième et un choix de troisième tour) était raisonnable.

Juillet 2015

Si j’étais Peter Chiarelli, j’aurais aussi offert un contrat à Andrej Sekera, mais peut-être pas pour six saisons. J’aurais aussi offert un contrat à Mark Letestu afin d’aider l’équipe dans le cercle des mises en jeu.

J’aurais aussi fait l’acquisition du gardien Anders Nilsson (un des meilleurs dans la KHL la saison précédente).

Justin Schultz a été échangé aux Penguins en retour d'un choix de troisième tour. Photo : La Presse canadienne / Gene J. Puskar

Si j'étais Peter Chiarelli, j'aussi offert un contrat à Justin Schultz, mais je lui aurais offert un contrat plus long qu’une seule saison et je ne l’aurais pas échangé, plus tard dans la saison, en retour d’un choix de troisième tour.

Schultz est un défenseur droitier. Ses difficultés à Edmonton pouvaient facilement s’expliquer par le manque de profondeur de l’équipe ainsi que par une surutilisation face aux meilleurs joueurs des équipes adverses.

Taylor Hall

Taylor Hall a été échangé aux Devils en retour du défenseur Adam Larsson Photo : La Presse canadienne

Si j’étais Peter Chiarelli, j’aurais échangé Taylor Hall. Aussi bon soit-il, Taylor Hall devait quitter Edmonton afin de permettre à Connor McDavid de prendre la place qui lui revient. Avec Hall dans le vestiaire, McDavid n’aurait pu être nommé capitaine. Pas tout de suite.

Après six saisons sans séries éliminatoires, Taylor Hall avait appris à se soucier un peu plus de sa fiche personnelle que de celle de l’équipe (on peut difficilement le blâmer). La défaite était devenue une habitude. L’attitude de Hall sur, et à l’extérieur de la patinoire, était devenu discutable.

Si les Blue Jackets de Columbus n’avaient pas sélectionné Pierre-Luc Dubois au quatrième rang, Taylor Hall se serait probablement retrouvé avec le Canadien.

Selon mes informations, il y avait une entente entre Edmonton et Montréal qui ressemble à ceci :

À Montréal : Taylor Hall, Darnell Nurse (ou Oscar Klefbom) et le choix de premier tour (4e) des Oilers.

À Edmonton : P.K. Subban et le choix de premier tour du Canadien (9e).

Parce que Montréal voulait mettre la main sur Pierre-Luc Dubois avec le quatrième choix, la transaction n’a jamais été faite.

Peter Chiarelli avait alors déjà décidé que Hall devait quitter Edmonton. Il a donc accepté la meilleure offre, celle des Devils qui offraient Adam Larsson. Il aurait peut-être dû être plus patient et attendre quelques mois avant d’échanger Hall, mais il savait déjà qu’il voulait offrir un contrat lucratif à Milan Lucic.

Sur papier, cet échange est peut-être un des pires de Chiarelli, mais cela lui permettait d’offrir un contrat à Milan Lucic et d’améliorer une des pires défenses dans la LNH, tout en se débarrassant d’un joueur qui aurait pu devenir un problème dans le vestiaire.

Les meilleurs coups de Peter Chiarelli Acquisition de Cam Talbot des Rangers en retour d'un choix de 2e tour, d'un choix de 3e tour et d'une inversion de choix de 7e tour.

Sélection de Caleb Jones (4e tour) et d'Ethan Bear (5e tour) au repêchage de 2015.

Acquisition de Patrick Maroon des Ducks en retour de Martin Gernat et d'un choix de 4e tour.

Acquisition de Zack Kassian du Canadien en retour de Ben Scrivens.

Signature d'Alex Chiasson pour 650 000$.

Les gros Oilers

Zach Kassian (44) et Milan Lucic (27) des Oilers Photo : Getty Images / Codie McLachlan

Si j’étais Peter Chiarelli, j’aurais aussi tout fait pour transformer les Oilers en une grosse équipe. À ce moment-là, il fallait jouer de façon robuste si l’on voulait gagner. Avec Milan Lucic, Zack Kassian, Patrick Maroon, Benoit Pouliot et Matt Hendricks, les Oilers ont participé aux séries éliminatoires pour la première fois en 11 ans.

Le problème, c’est que la saison suivante, il ne fallait plus être gros pour gagner, il fallait être rapide. Peter Chiarelli n’a pas su s’adapter. Il n’a pas pu.

En offrant à Lucic un contrat de six millions de dollars par saison, pour sept saisons, avec une clause de non-mouvement, Chiarelli s’est lui-même lié les mains.

Lucic était à ce moment un des joueurs autonomes les plus convoités. Il venait d’inscrire 62 buts et de récolter 158 points en trois saisons. Chiarelli n’était pas le seul à croire que le gros attaquant avait une aussi grande valeur, mais aurait-il dû savoir que sa valeur serait rapidement à la baisse?

Après avoir fait un bon coup en faisant l’acquisition de Zack Kassian en retour de Ben Scrivens, Chiarelli a fait une erreur en lui offrant, un an plus tard, un contrat de trois saisons pour 5,85 M.

En attendant à la date limite des échanges avant de se départir de Patrick Maroon, il n’a presque rien obtenu en retour.

Le départ des intouchables

Jordan Eberle Photo : Associated Press / Alex Gallardo

Selon le prédécesseur de Chiarelli avec les Oilers, il y avait cinq joueurs intouchables. Craig MacTavish répétait souvent que Taylor Hall, Jordan Eberle, Ryan Nugent-Hopkins, Nail Yakupov et Justin Schultz ne quitteraient jamais Edmonton. Chiarelli en a échangé quatre. Ryan Nugent-Hopkins est le seul des cinq toujours avec l’équipe.

En retour des quatre intouchables (et d’un choix de cinquième tour), les Oilers ont obtenu bien peu.

Adam Larsson, Ryan Spooner (soumis au ballottage il y a une semaine), Filip Berglund (un défenseur de 21 ans qui joue en suède) et Stuart Skinner (un gardien qui dispute sa première année professionnelle dans le ECHL) sont tout ce qui reste à la suite de ces transactions.

Les pires décisions de Peter Chiarelli Acquisition de Griffin Reinhart des Islanders en retour d'un choix de 1er tour et d'un choix de 2e tour.

Échange de Justin Schultz aux Penguins en retour d'un choix de 3e tour.

Échange de Nail Yakupov aux Blues de St-Louis en retour de Zach Pochiro et d'un choix de 3e tour.

Échange de Jordan Eberle aux Islanders de New York en retour de Ryan Strome.

Mauvaise analyse du potentiel de nombreux joueurs acquis au ballottage, par transaction ou signés comme joueurs autonomes (Adam Cracknell, Lauri Korpikoski, Jonas Gustavsson, Ty Rattie, Jussi Jokinen, Yohann Auvitu, Nathan Walker, Jakub Jerabek, Ryan Spooner, Chris Wideman, Brandon Manning et bien d'autres).

Incapable de juger le talent

L'ex-directeur général des Oilers, Peter Chiarelli Photo : Radio-Canada

Si j’étais Peter Chiarelli, au lieu de congédier Todd McLellan en novembre, j’aurais peut-être procédé à une restructuration du département des recruteurs professionnels. C’est en se basant sur leurs analyses que Chiarelli devait prendre des décisions pour améliorer l’équipe. Selon le site des Oilers, l'équipe ne compte que deux recruteurs proffessionnels. À titre de comparaison, le Canadien en compte sept.

Depuis la fin de la dernière saison, les Oilers ont acquis 13 joueurs ayant le mandat d’aider l’équipe rapidement.

Seulement deux d’entre eux, Alex Chiasson et Mikko Koskinen, ont joué un rôle important au sein de la formation

L’ajout de Kyle Brodziak ne plaît pas à tous. Malgré une saison difficile sur la patinoire, il joue un rôle important auprès des jeunes joueurs.

Les 10 autres n’ont eu aucun impact significatif sur l’équipe.

Joueurs acquis par Peter Chiarelli, qui n'ont pas eu d'impact avec l'équipe (parties jouées, buts, aides, points, +/-) Tobias Rieder, 36 PJ, 0-9-9, -4

Kevin Gravel, 28 PJ, 0-2-2, 0

Jakub Jerabek, aucun match joué, échangé aux Blues en retour d’un choix de sixième tour

Jason Garrison, 17 PJ, 1-0-0, 1

Ryan Spooner, 25 PJ, 2-1-3, -6

Chris Wideman, 5 PJ, 0-2-2, -2

Valentin Zykov, 5 PJ, 0-0-0, -1

Alex Petrovic, 6 PJ, 0-1-1, -7

Brandon Manning, 8 PJ, 1-0-1, -4

Colby Cave, 4 PJ, 0-0-0, -3

Peter Chiarelli n’est pas le seul coupable de la situation actuelle des Oilers. Les choses allaient mal avant son arrivée et rien ne changera si on continue de congédier des entraîneurs et des directeurs généraux sans rien faire d'autre.

Depuis l’achat de l’équipe par Darryl Katz en juillet 2008, les Oilers ont eu huit entraîneurs-chefs et cinq directeurs généraux. Aucun d’entre eux n’a réussi à connaître du succès. Ont-ils tous été des incompétents? J’en doute.

Dans les circonstances, si j’étais Peter Chiarelli, je n’aurais sans doute pas réussi plus que lui à redresser l’organisation.

Si j’étais Peter Chiarelli, je serais aussi sans emploi aujourd’hui.