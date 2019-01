Ils représenteront l'Abitibi-Témiscamingue au Festival de robotique à Montréal

Ce vendredi, cinq équipes de première et deuxième secondaire de Val-d'Or, Béarn et Rouyn-Noranda se sont affrontées pour une compétition régionale dans la Ligue LEGO FIRST à l'école D'Iberville de Rouyn-Noranda.

Avec des blocs Lego, ils ont fabriqué et programmé un appareil qui peut orienter un satellite dans l'espace, rouler sur un cratère et trouver de la nourriture.

Les robots de la compétition devaient être construits avec des blocs Lego. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

C'est finalement l'équipe Cuivre et Or mauve de l'école D'Iberville qui ira représenter la région dans la catégorie 9 à 14 ans au Festival de robotique de Montréal le 28 février prochain.

Ils seront accompagnés de la seule équipe de deuxième cycle de la concentration en robotique de l'Abitibi-Témiscamingue, des élèves qui étudient aussi à l'école D'Iberville et qui se sont classés 8e sur 56, l'an dernier.

Maxime Major et Fahd Miloudi participeront au défi 14-18 du Festival de robotique de Montréal. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Ce sont eux qui ont organisé la compétition régionale.

Nos élèves ont 45 jours pour fabriquer leur robot. Le compte à rebours est commencé depuis le 5 janvier , indique Anick Audy, responsable des concentrations en robotique à l'école D'Iberville.

Mélina Pitre travaille sur la partie électronique de leur robot. Il y a deux objets de jeu. Une balle et un disque qu'il faut coller les trous des vaisseaux et cargos, et une mission est de monter notre robot de 19 pouces dans les airs. C'est vraiment un défi, parce que même quand nous on va dans un avion, il y a tout le temps un risque de blessures. C'est la même chose avec le robot. Il peut tomber et briser et c'est un gros risque , précise-t-elle.