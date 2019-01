Enseignants suppléants recherchés en Estrie

À la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS), la banque est passée de 800 à 350 enseignants disponibles pour le primaire et le secondaire.

Le phénomène est encore plus remarqué depuis l'ouverture de nouvelles écoles. De nouveaux postes ont été créés et des contrats ont été octroyés ce qui réduit le bassin de candidats potentiels.

Les départs à la retraite y sont aussi pour quelque chose, combinés au fait que de moins en moins de jeunes voudraient devenir enseignants.

Ces gens-là, on les prend sur notre liste de suppléance, alors notre liste de suppléance diminue. Et il y a un faible ralentissement dans le secteur de l'éducation, ce qui fait que l'entrée en ce moment n'est pas suffisante pour répondre à la demande, explique le directeur des ressources humaines , note le directeur des ressources humaines de la CSRS, Daniel Samson.

La situation est à ce point difficile que la commission scolaire demande aux enseignants de limiter leurs absences, en particulier les vendredis.

On ne peut plus se permettre d'envoyer tous nos enseignants en même temps un lundi ou un vendredi. On ne peut plus faire ça , illustre-t-il.

Des solutions ?

Les organisations concèdent qu'elles doivent devenir plus souples, et pas seulement avec les enseignants.

Il faut accepter que les professionnels viennent faire, par exemple, trois jours de travail en psychologie scolaire et deux jours dans leur pratique privée. Il faut accepter ça parce que si on ne l'accepte pas, ils vont aller ailleurs , ajoute-t-il.

Ce sont toutes des petites stratégies qu'il faut mettre en place pour s'adapter comme organisation. Daniel Samson, directeur des ressources humaines de la CSRS

La situation est encore pire à la Commission scolaire des Sommets et dans les Hauts-Cantons, selon le Syndicat de l'enseignement de l'Estrie (SEE).

Certaines journées, il faut parfois faire appel à des adultes pour surveiller les classes, à défaut de suppléants disponibles.

Un manque d'attractivité

Selon le SEE, la profession d'enseignants n'est pas assez bien rémunérée.

Il estime que c'est parce que les conditions de travail ne sont pas assez attrayantes que le domaine est aujourd'hui confronté à une pénurie.

La profession enseignante, présentement, on se retrouve avec les salaires les plus bas au Canada, et ce, dans toutes les phases. Que ce soit au début ou à la fin et [dans] le nombre d'échelons : nous avons les salaires les plus bas au Canada , soutient son président, Richard Bergevin.

Les conditions sont également difficiles au Québec, poursuit-il.

La situation au niveau du temps de préparation est problématique et la complexification du travail parce qu'on se retrouve avec beaucoup d'élèves en difficulté dans nos classes. Il faut qu'il y ait des moyens qui soient mis à la disposition des enseignants, et il faut que ce soit fait rapidement , insiste-t-il.

Comme c'est au Cégep que les étudiants décident de devenir enseignants, c'est à leurs yeux que la profession doit devenir attrayante, précise M. Bergevin.

Moins d'inscriptions à l'université

À l'Université de Sherbrooke, la Faculté d'éducation accueille environ 500 nouveaux étudiants chaque année.

Or, selon le doyen Serge Striganuk, il y a effectivement une baisse du nombre d'inscriptions dans presque toutes les universités du Québec, surtout en enseignement secondaire.

Pour lui aussi, la valorisation de la profession cause problème.

Ce qu'on entend beaucoup dans les médias, dans les discours des gens, c'est que la tâche est plus que difficile, que les services ne sont pas présents, qu'on est à statut précaire durant de nombreuses années , énumère-t-il.

Comme le problème est collectif, la solution doit aussi venir d'un ensemble de partenaires selon lui.

Les commissions scolaires, par exemple, ont le devoir de bien accueillir les enseignants qui arrivent dans la profession.

Ce à quoi il faut aussi réfléchir, au niveau syndical, c'est à tout ce processus d'affectation des tâches, que ce ne soit pas nécessairement par ancienneté, mais que ce soit réparti de manière plus équitable. Il y a aussi l'accessibilité aux contrats à temps plein au lieu d'avoir un contrat d'une durée limitée qu'on peut répéter parfois comme je l'ai entendu pour 10 ans, 12 ans, 15 ans , résume-t-il.

En somme, en plus de travailler sur plusieurs plans, le métier d'enseignant doit être considéré comme primordial dans la société, conclut le doyen.

Avec les informations de Jean Arel